Fenerbahçeliler Okul Ziyaretlerine Devam

Haber: Volkan Yılmaz

Başkan Selçuk Zorlu'yu Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu, Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaş ve Okul Sosyal İşler Masası Koordinatörü Mustafa İdil karşılayarak, ağırladı. Ziyarette eğitim öğretim konuları ile, Bolu Fenerbahçe Derneği’nin faaliyetleri hakkında konuşuldu. Zorlu ziyarette şunları söyledi: "Derneğimizin yönetim kurulunda 13 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızla birlikte Bolu'ya ne yapabiliriz sorununa cevap arıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde Bolu'ya, Bolululara karşılıksız hizmet ediyoruz. Hizmetlerimize de Bolu Fenerbahçeliler Derneği olarak yaşadığımız müddetçe devam edeceğiz.” Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu da: “Sayın Selçuk Beyin ziyaretinden oldukça mutlu olduğumu ifade ederim. Bizlere, öğrencilerimize çok faydaları oldu. Okulumuzdaki çocuklarımıza ışık oldular. Bu konuda Bolu Fenerbahçeliler Derneği'ne, müteşekkirim. Her zaman Okul olarak, sizleri hatırlıyor ve teşekkür ediyoruz. Kapsamlı bir törende kendilerine ve Bolu Fenerbahçeliler Derneği'ne şükranlarımızı sunabilmenin gayreti içindeyiz. Selçuk beyin tevazu ve nezaketi karşısında kalbi teşekkürlerimi sunarım. Bolu Fenerbahçeliler Derneğinin eğitim ve öğretime yıllardır verdiği desteği takip ve takdir ediyorum” dedi. Katılımcılar daha sonra okulun değişik birimlerini gezerek fotoğraf çektirdiler.