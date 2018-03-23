HABER:Gönül Olutürk

Dün, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. İdmanın ardından Bolu’da yapılacak hazırlık maçı için dinlenmeye çekilen takım erken saatlerde Bolu’ya gelecek.

Fenerbahçe, hazırlıklar kapsamında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı’nda maç yapacak. 18.00’da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV’den canlı olarak yayınlanacak.

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