Fernando Boldrin Samsunspor'da

Haber: C. Kutay Aykan

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Boldrin ile bir artı bir yıllık sözleşme imzalandı. Beş yıldır Süper Lig'de ter döken Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile bir gol ve beş asist ile oynadı. Bu arada Yılport Samsunspor, bu imza ile o 11 transferini gerçekleştirdi.

Eyüpspor ilgilenmişti

Bilindiği üzere, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile Eyüpspor da ilgilenmişti. Çaykur Rizespor ile 111 maça çıkan Boldrin 18 gol ve 20 asist kaydetti. Başarılı oyuncu daha önce Kayserispor, Astra Giurgiu, FCSB, Concordia Chiajna ve Liberec gibi takımların da formalarını giymişti.