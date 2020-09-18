Fesih hakkı doğabilir...

Haber: Aysun Beykoz

Süper Lig kulüpleri ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. beIN Sports koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek bir indirim daha talep etmiş fakat kulüpler buna karşı çıkmıştı. Bu konuda bir ilerleme sağlanmış değil. Krizin bir diğer boyutu ise yeni sezon ödemeleriyle ilgili. beIN Sports anlaşma gereği 2020-21 sezonu için %25'lik peşinat ödemekle yükümlü. Ancak indirim konusunda anlaşma sağlanamadığı için yayıncı kuruluş da bu ödemeyi yapmıyor. Cumhuriyet'in haberine göre TFF bu yüzden beIN Sports'a iki kez ihtar çekti. Üçüncü ihtar çekildiğinde TFF'ye haklı fesih hakkının doğacağı belirtiliyor.