Haber: Gönül Olutürk

Van Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında konuk olduğu Boluspor'a 5-1 mağlup oldu. Bu hezimetin ardından Van Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Feyyaz Uçar istifa kararı aldı ancak kulüp başkanı Servet Yenitürk buna karşı çıktı.

Servet Yenitürk ve Feyyaz Uçar arasında yaşananlar

İddialara göre Van Büyükşehir Belediyespor'dan istifa eden Feyyaz Uçar, elindeki şahsi eşyaları ile beraber Bolu Atatürk Stadyumu'nu terk etti. Bu esnada Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Servet Yenitürk ile karşılaşan Feyyaz Uçar, "Başkanım ben istifa ediyorum, görevimi bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Servet Yenitürk ise Feyyaz Uçar'a karşı çıkarak "Hocam dur bekle geç soyunma odasında konuşalım" cevabını verdi. Bu sırada ufak çaplı bir arbede yaşandığı öğrenilirken Feyyaz Uçar'ın eşyalarının yere saçıldığı ifade edildi. Araya giren yardımcı hocalar ortamı yumuşattı. Ardından soyunma odasında Servet Yenitürk ile arasında geçen 10 dakikalık konuşmadan sonra Feyyaz Hoca takım otobüsünden bavulunu aldı ve münferit araçla stadyumdan ayrıldı.