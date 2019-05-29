Fikret Orman, Otel Tadilatını İnceledi

Haber: Birol Ertunç

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gerede’de yapılan Beşiktaş Kulübü tesisleri inşaatını ziyaret etti. Gerede ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Beşiktaş Kulübü tesisleri için inşaat işleri sürüyor. Yapılan seçimlerde kulübün tekrar başkanı seçilen Fikret Orman sezon bitimi ile beraber ilk iş olarak Esentepe Otel inşaatını ziyaret etti. Orman’a, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar eşlik ederken inşaat halindeki yerde yapılacak olan işler hakkında bilgi verildi. Allar yaptığı açıklamada, “Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fikret Orman ile birlikte Esentepe Otel’de yapılan ve yapılacak olan işlerle ilgili istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.