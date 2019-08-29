Fikret Orman Tesisi Açıyor

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Gerede’de kiraladığı ve Temmuz ayında faaliyete soktuğu Esentepe The Sign Otel’in açılışına Kulüp Başkanı Fikret Orman geliyor. Açılış önümüzdeki hafta.

Fikret Orman Tesisi Açıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Beşiktaş Kulübü’nden alınan bilgiye göre Beşiktaş ve The Sign Otelleri işbirliği kapsamında Kitirler Esentepe Mesireliği üzerinde bulunan Esentepe Otel tadilat yapılmıştı. Beşiktaş Kulübü tarafından işletilecek olan otel Temmuz ayında futbol takımlarını ağırlamaya başlamıştı. Tesis yenilenen yüzü ile 3 Eylül Salı günü saat 14.00’te resmi olarak açılacak. Bolu Gerede’de faaliyete girecek olan Beşiktaş Tesisleri’nin açılışına Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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