"Fikstür avantajı yok, her maç final"

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, fikstür avantajına sahip oldukları yorumlarına katılmıyor. Takımın içindeki potansiyeli ortaya çıkardıklarını ifade eden Özköylü, özgüven kazandıklarını ve aynı çizgiyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

Osman Özköylü, "Başarımızda bir sihir yok!"

Osman Özköylü, "Bu zamana kadar elde ettiğimiz başarıyı bir sihir ya da büyü olarak değerlendiremeyiz. Bu takımın bir potansiyeli vardı ve biz de bunun açığa çıkarılmasına vesile olduk diyelim. Zira şu an takım, oynadığı oyundan çok keyif alıyor. Bu oyunun meyvelerini de skor anlamında almaya başladığımız için, özgüvenimiz daha da oturdu. Aynı çizgiyle devam etmek istiyoruz ki çok kaliteli bir ekibe sahibiz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fikstür avantajı yok, her maça final havasında hazırlanıyoruz"

Osman Özköylü, her maça final parolasıyla baktıklarını da söyledi ve fikstür avantajı diye bir durumun olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Bize şimdi sürekli olarak fikstür avantajına sahip olduğumuzu idda ediyorlar. Böyle bir şeye asla katılmıyorum ben. Zira 12 maç yenilmeyen Giresunspor’u da mağlup eden bizdik, Adana Demirspor’u sahasının açılış maçındada yenen yine bizdik. O yüzden biz her maça final maçıymış gibi hazırlanıyor, rakibimizin kim olduğunu düşünmüyoruz. Ortada bir maç varsa, bizim ekibimiz orada 3 puana taliptir. Böyle değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Altay'ın ligdeki durumu

TFF 1. Lig'de son oynadığı 4 maçı kazanan ve 13 gol atıp 1 gol yiyen Altay, 27 maç sonunda 16 galibiyet 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Altay, 56 puanlı lider Giresunspor'un 6 puan gerisinde 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Öte yandan Samsunspor ise ligde 51 puanla 2. sırada yer alıyor.