File Ezdik Geçtik

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bolu Belediyespor kadın voleybol takımımız dördüncü hazırlık maçında Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol ile karşılaştı. Temsilcimiz maçı 4-1 kazandı.

File Ezdik Geçtik

Haber: Erdal Tanrıverdi.

Sakarya'da oynanan mücadele beş set oynandı. Birinci seti Bolu Belediyespor 25-18 üstünlükle kazandı. İkinci ve üçüncü seti temsilcimiz 26-24 kazanarak skoru 3-0’a getirdi. Dördüncü seti Bolu Belediyespor Voleybol Takımımız 25-12 kazandı. Beşinci set ise 15-15’lik skorla sonuçlandı. 1.ligde şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz Bolu Belediyespor bir kez daha rakiplerine gözdağı verdi. Sultanlarımız Sultanlar Ligi için sezon öncesi hazırlık kampı performansı ile en iddialı takımlardan biri olarak gösteriliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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