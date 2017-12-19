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    • Filede Kazanan CBAL

    Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaların da İzzet Baysal Anadolu Lisesi(İBAL) ile Canip Baysal Anadolu Lisesi(CBAL) karşı karşıya geldi.Mücadeleyi CBAL 3-1 kazandı.

    17 Aralık 2017 Pazar 10:45
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    Filede Kazanan CBAL

    Haber: Esra Öztürk

    17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan CBAL oldu. Etkili oyununu sürdüren CBAL ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette İBAL skoru 06-05 yaparak öne geçti. İkinci set kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İBAL teknik molaya 13-12 önde girdi. İkinci seti 32-30’luk skorla İBAL’in oldu. Üçüncü sete CBAL 3-1 önde başladı. İBAL farkın açılmasına izin vermeden skoru 9-9 getirdi. CBAL baskısını arttırarak 18-12 öne geçti. CBAL üçüncü seti 25-22’lik skorla kazandı. Dördüncü sette CBAL skoru 6-4 yapmayı başararak öne geçti. İBAL 7-7 yaparak skoru eşitliği yakaladı. Teknik molaya 12-8 CBAL önde girdi. Teknik moladan sonra İBAL 13-12 öne geçerek mücadeleyi sürdürdü. Dördüncü seti 25-16’lık skorla CBAL kazandı.CBAL fileden 3-1lik zaferle ayrılan taraf oldu.

     

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Voleybol, Genç, Kızlar

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