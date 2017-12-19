Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan CBAL oldu. Etkili oyununu sürdüren CBAL ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette İBAL skoru 06-05 yaparak öne geçti. İkinci set kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İBAL teknik molaya 13-12 önde girdi. İkinci seti 32-30’luk skorla İBAL’in oldu. Üçüncü sete CBAL 3-1 önde başladı. İBAL farkın açılmasına izin vermeden skoru 9-9 getirdi. CBAL baskısını arttırarak 18-12 öne geçti. CBAL üçüncü seti 25-22’lik skorla kazandı. Dördüncü sette CBAL skoru 6-4 yapmayı başararak öne geçti. İBAL 7-7 yaparak skoru eşitliği yakaladı. Teknik molaya 12-8 CBAL önde girdi. Teknik moladan sonra İBAL 13-12 öne geçerek mücadeleyi sürdürdü. Dördüncü seti 25-16’lık skorla CBAL kazandı.CBAL fileden 3-1lik zaferle ayrılan taraf oldu.