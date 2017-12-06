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06 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Filede Kıyasıya Mücadele

    Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği A Grubu müsabakalarında Bolu Atatürk Anadolu Lisesi(BAAL) ile Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi(EMBAL), Sosyal Bilimler Lisesi(SBL) ile Bolu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Fileden zaferle ayrılanlar BAAL ve SBL oldu.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
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    Filede Kıyasıya Mücadele
    Haber: Esra Öztürk
    Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği A Grubunda yapılan müsabakalarda heyecan hat safhadaydı. BAAL ile EMBAL arasında yapılan müsabakada ilk set büyük çekişmeye sahne oldu.İlk seti 25-16 ile BAAL kazandı. BAAL ikinci sete moralli çıktı. İkinci seti 25-20 ve üçüncüseti de 25-15 kazandı. BAAL maçı 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
    İKİNCİ MAÇTA GALİP SBL
    Günün ikinci maçında SBL ile BMTAL karşı karşıya geldi.Maça etkili başlayan taraf BMTAL oldu.BMTAL maçın başında skoru 6-2’ye getirerek rakibine dört sayı fark attı. SBL kısa sürede toparlanarak skoru 9-9’a getirdi. Teknik molaya 12-9 önde giren SBL ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette rakibine üstünlük şansı vermeyen BMTAL seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü seti ve son seti SBL 25-12 ve 25-22’lik skorlarla maçı 3-1 kazandı.


    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Voleybol, Genç, Erkekler

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