Haber: Esra Öztürk

Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği A Grubunda yapılan müsabakalarda heyecan hat safhadaydı. BAAL ile EMBAL arasında yapılan müsabakada ilk set büyük çekişmeye sahne oldu.İlk seti 25-16 ile BAAL kazandı. BAAL ikinci sete moralli çıktı. İkinci seti 25-20 ve üçüncüseti de 25-15 kazandı. BAAL maçı 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

İKİNCİ MAÇTA GALİP SBL

Günün ikinci maçında SBL ile BMTAL karşı karşıya geldi.Maça etkili başlayan taraf BMTAL oldu.BMTAL maçın başında skoru 6-2’ye getirerek rakibine dört sayı fark attı. SBL kısa sürede toparlanarak skoru 9-9’a getirdi. Teknik molaya 12-9 önde giren SBL ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette rakibine üstünlük şansı vermeyen BMTAL seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü seti ve son seti SBL 25-12 ve 25-22’lik skorlarla maçı 3-1 kazandı.