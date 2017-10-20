Haber: Semih BAYKAL

Temsilcimizin İdmanocağı takımı ile 22 Ekim Pazar günü saat 15.00’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda oynayacak. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımımız B grubunda oynadığı 3 maçta 3’te 3 yaparak ligdeki iddiasını devam ettiriyor. Bayan voleybol takımımız şuan ligde 2.sırada yer alıyor. Temsilcimizin rakibi İdmanocağı ise 3 hafta sonunda bir galibiyet iki mağlubiyet alarak 9.sırada yer alıyor. TVF 1. Bayanlar Ligi 4.hafta programı şu şekilde;

22 Ekim Pazar

14.00: Kahramankazan Belediye – TVF Spor Lisesi ( Ankara – Kahramankazan )

15.00: Pursaklar Voleybol İhtiyas – Numune Spor ( Ankara – Pursaklar)

15.00: Bartın Polis Gücü – Bursaspor Yüksekoba ( Bartın – Ömer Tepesi)

15.00: Bolu Belediyespor – İdmanocağı ( Bolu -17 Temmuz)

15.00: Samsun BŞB. Anakent – Sakarya Spor (Samsun – Mustafa Dağıstanlı)

16.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – Anadolu Üniversitesi ( Gümüşhane – Aydın Doğan)