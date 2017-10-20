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20 Ekim 2017 Cuma
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    • Filede rakip İdmanocağı

    Temsilcimiz Bolu BelediyesporBayan Voleybol takımımız Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligi B Grubu 2017-2018 sezonunun 4. maçında Trabzon takımı olan İdmanocağını konuk edecek.

    20 Ekim 2017 Cuma 11:58
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    Filede rakip İdmanocağı

    Haber: Semih BAYKAL

    Temsilcimizin İdmanocağı takımı ile 22 Ekim Pazar günü saat 15.00’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda oynayacak. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımımız B grubunda oynadığı 3 maçta 3’te 3 yaparak ligdeki iddiasını devam ettiriyor. Bayan voleybol takımımız şuan ligde 2.sırada yer alıyor. Temsilcimizin rakibi İdmanocağı ise 3 hafta sonunda bir galibiyet iki mağlubiyet alarak 9.sırada yer alıyor. TVF 1. Bayanlar Ligi 4.hafta programı şu şekilde;

     

    22 Ekim Pazar

    14.00: Kahramankazan Belediye – TVF Spor Lisesi ( Ankara – Kahramankazan )

    15.00: Pursaklar Voleybol İhtiyas – Numune Spor ( Ankara – Pursaklar)

    15.00: Bartın Polis Gücü – Bursaspor Yüksekoba ( Bartın – Ömer Tepesi)

    15.00: Bolu Belediyespor – İdmanocağı ( Bolu -17 Temmuz)

    15.00: Samsun BŞB. Anakent – Sakarya Spor (Samsun – Mustafa Dağıstanlı)

    16.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – Anadolu Üniversitesi ( Gümüşhane – Aydın Doğan)

     

     

    Anahtar Kelimeler: Temsilcimiz, Bolu, BelediyesporBayan, Voleybol, Takımımız

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