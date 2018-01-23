Haber: Semih Baykal

TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, 14.haftasında Maliye Okullarını konuk edecek. Mücadele 24 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. İnkılap ligin geri kalan haftalarında 6 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. Topladığı 22 puan ile 6.sıradaki yerini korudu. İnkılap İÖO, ligin 14.haftasında Eryaman Gençlik’e konuk oldu. 20 Ocak Cumartesi Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Eryaman Gençlik 11-25, 16-25, 25-11, 25-21 ve 15-12’lik setlerle 3-2 kazandı. Rakip Maliye Okulları ise ligin geri kalan 14 haftasında 10 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti. Topladığı 28 puanla 4.sıradaki yerini korudu. Maliye Okulları ligin 14.haftasında Spor Mektebi’ni konuk etti. 20 Ocak Cumartesi Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 22-25, 18-25, 25-19, 25-18 ve 15-7’lik setlerle 3-2 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 14.hafta fikstürü şu şekilde;

24 Ocak Çarşamba

12.00: Ankara ( Beştepe) AFİDER – Tarım Spor

13.00: Bolu (17 Temmuz) İnkılap İÖO – Maliye Okulları

14.00: Ankara ( Beştepe) Spor Mektebi – Başkent Beşiktaşlılar

16.00: Ankara ( Beştepe) Sultan Spor – Kütahya Voleybol

16.30: Eskişehir ( Yenikent) Tepebaşı Gençlik – Eryaman Gençlik

18.00: Ankara ( Beştepe) Halkbank – Keçiören BLD. Bağlum Spor