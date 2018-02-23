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23 Şubat 2018 Cuma
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    • Filede rakip Samsun

    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Bayanlar 1. Liginin 24. haftasında İlimizi temsil edeni Bolu Belediyespor, Samsun BŞB Anakent takımını konuk edecek.

    23 Şubat 2018 Cuma 09:28
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    Filede rakip Samsun
    Haber: Esra Öztürk

    TVF Bayanlar 1. Liginin 18. Haftasında Bolu Belediyespor ile Samsun BŞB Anakent 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 da Bolu 17 Temmuz Spor salonunda karşı karşıya gelecek. Bolu Belediye geri kalan 23 haftada 18 Galibiyet 5 Mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor takımı ligin 23.haftada Gümüşhane Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonunda oynanan mücadeleyi filenin sultanları 12-25, 17-25, 25-21 ve 8-25’lik skorlarla maçı 3-1 kazandı. Rakip Samsun ise 19 Galibiyet 4Mağlubiyet alarak 2. sırada yer alıyor. Samsun BŞB Anakent ise 23.haftada Bartın Polisgücü’nü konuk etti. Samsun Mustafa Dağıştanlı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Samsun BŞB Anakent 25-21, 25-14 ve 25-15’lik skorlarla maçı 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 1. Liginin 20. hafta fikstürü şu şekilde;

    24 Şubat Cumartesi

    14.00: Trabzon (19 Mayıs): İdmanocağı – Gümüşhane Gençlerbirliği

    14.00: Ankara (Kahramankazan): Kahramankazan BLD – İBA Kimya TED Ankara Kolejliler

    15.00: Bolu ( 17 Temmuz): Bolu Belediyespor – Smasun BŞB Anakent

    15.00: Bartın (Amasra): Bartın Polisgücü – Pursaklar Voleybol İhtisas

    15.00: Bursa ( Cengiz Göllü): Bursaspor Yüksekoba – Sakarya Spor

    16.00: Ankara (Başkent): Karayolları – Anadolu Üniversitesi

    17.00: Ankara (Beştepe): TVF Spor Lisesi -  Numune Spor

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

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