Filenin Güvercinleri Bolu’dan Ayrıldı

Haber: Esra Perçin

PTT Spor Bayan Voleybol Takımı Bolu kampının son gününde oyuncu Polen’in Doğum gününü “erken” kutladı. Genç oyuncunun bu sürpriz karşısında son derece mutlu olduğu gözlendi. Bolu’da büyük bir neşe içinde kamp yapan PTT takımının lige hazır olması camiayı sevindirdi. Karaçayır Spor Salonu’ nda antrenmanlar yapan Ankara ekibi son çalışmasını yaptıktan sonra başkente dönüş yaptı. Antrenör olarak şampiyonlukta büyük emeği olan Bülent Karslıoğlu ile yeniden anlaşan, geçen senenin kadrosunda da yer alan pasör Dolunay Çetinkaya, smaçör Ayşe Kılıç, orta oyunlar Ceren Baysal ve Selin Toy ile sözleşme yenileyen Filenin Güvecinleri, dış transferde de pasör Aslıhan Kılıç , smaçörler Gergena Dmitrova (Bulgaristan), Angela Leyva (Peru), Ezgi Dağdelenler, pasör çaprazı Polen Ünver, orta oyuncular Nasya Dimitrova (Bulgaristan) ve Janset Cemre Erkul ve libero Ceren Cihan Önal ile anlaştı.