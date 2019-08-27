Filenin Güvercinleri Bolu’dan Ayrıldı

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Bolu’da yapan Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin yeni takımlarından PTT Spor Bayan Voleybol takımı çalışmalarını tamamlayarak ilimizden ayrıldı.

Filenin Güvercinleri Bolu’dan Ayrıldı

Haber: Esra Perçin

PTT Spor Bayan Voleybol Takımı Bolu kampının son gününde oyuncu Polen’in Doğum gününü “erken” kutladı. Genç oyuncunun bu sürpriz karşısında son derece mutlu olduğu gözlendi. Bolu’da büyük bir neşe içinde kamp yapan PTT takımının lige hazır olması camiayı sevindirdi. Karaçayır Spor Salonu’ nda antrenmanlar yapan Ankara ekibi son çalışmasını yaptıktan sonra başkente dönüş yaptı. Antrenör olarak şampiyonlukta büyük emeği olan Bülent Karslıoğlu ile yeniden anlaşan, geçen senenin kadrosunda da yer alan pasör Dolunay Çetinkaya, smaçör Ayşe Kılıç, orta oyunlar Ceren Baysal  ve Selin Toy ile sözleşme yenileyen Filenin Güvecinleri, dış transferde de pasör Aslıhan Kılıç , smaçörler Gergena Dmitrova (Bulgaristan),  Angela Leyva (Peru), Ezgi Dağdelenler,  pasör çaprazı Polen Ünver, orta oyuncular Nasya Dimitrova (Bulgaristan) ve Janset Cemre Erkul  ve libero Ceren Cihan Önal ile anlaştı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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