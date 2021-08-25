Filenin Sultanları,  5'te 5'le bir üst tura çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi. Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi. Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın Rakibi Çekya Oldu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

Üst turu garantilemiştik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 4. Maçında Finlandiya karşısında 3-0'lık farklı skora imza atarak son 16 turuna kalmayı garantilemişti.