Filenin Sultanları Avrupa 3.’sü oldu



Haber: Erdal Tanrıverdi

Filenin Sultanları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynananAvrupa voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında setleri 25-20, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla aldı ve bronz madalya kazandı. Finalde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya, Avrupa şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sırbistan’da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı