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15 Aralık 2017 Cuma
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    • Filenin Sultanları MÇAL

    Bolu Final Lisesi(BFL) ile Mustafa Çizmeci Anadolu Lisesi(MÇAL) File de karşı karşıya geldi. Sultanlar filede kıyasıya mücadele etti. Kazanan MÇAL oldu.

    15 Aralık 2017 Cuma 11:40
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    Filenin Sultanları MÇAL
    Haber: Esra Öztürk
    Okul Sporları Genç Kızlar İl Birinciliği mücadeleleri 17 Temmuz Spor Salonunda yapıldı. MÇAL ile BFL Filede mücadele etti. MÇAL ilk sete 4-2 önde başladı. BFL skoru 6-6 yaparak eşitliği yakaladı. MÇAL 16-8 öne geçerek BFL karşısında üstünlüğünü kurdu. İlk seti 25-12’lik skorla MÇAL kazandı. İkinci sete BFL 6-0 önde başladı. MÇAL eşitliği 10-10’luk skorla yakaladı. MÇAL kıyasıya mücadelenin yaşandığı ikinci sette 14-12 öne geçmeyi başardı. İkinci seti 25-19 MÇAL kazandı. Üçüncü set 2-2’lik skorla başladı. MÇAL 10-9 öne geçmeyi başardı. BFL Teknik molaya 12-11 önde girdi. BFL üçüncü seti 25-22’lik skorla kazanarak maçta ki iddiasını sürdürdü. Dördüncü sete 5-4 BFL önde başladı. MÇAL skoru 9-7 yaparak dördüncü sette öne geçti. MÇAL skoru 20-13 yaptı. BFL ard arda aldığı 9 sayıya la skoru 24-15 den 24-24 yaptı. MÇAL dördüncü seti 26-24’lük skorla kazandı. MÇAL çekişmelerin yaşandığı maçı oynanan dört setin üçünü alarak 3-1 sahadan galip ayrıldı.   

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Final, Lisesi(BFL), Mustafa, Çizmeci

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