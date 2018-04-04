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04 Nisan 2018 Çarşamba
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    • Final Bolu’da

    Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Dörtlü finalde Beşiktaş Mogaz ile Selka Eskişehir Hentbol SK, B.B. Ankaraspor ile Göztepe takımları eşleşti.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 13:36
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    Final Bolu’da
    Haber: Esra Öztürk

    Türkiye Hentbol Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı. “Dörtlü Final” yarı finalinde Beşiktaş Mogaz ile Selka Eskişehir Hentbol SK eşleşirken, B.B. Ankaraspor ile Göztepe yarı finalin diğer maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları 14 Nisan Cumartesi günü, final maçı ise 15 Nisan pazar günü Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabakalarda son 10 yılda şampiyonluklara ambargo koyan Beşiktaş’ın da yer alacak olması final four maçlarına ayrı bir anlam katacak.

    Program şöyle:

    Yarı Final – 14 Nisan Cumartesi

    Beşiktaş Mogaz – Selka Eskişehir Hentbolspor

    Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor – Göztepe

    Final – 15 Nisan Pazar

    Beşiktaş Mogaz/Selka Eskişehir Hentbolspor galibi –  Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor/Göztepe galibi

    Çevre illerden Bolu’ya akın

    Final Four maçları öncesinde Bolu’ya yakın illerden şehre Beşiktaşlı taraftarların akın yapacağı öğrenildi. İstanbul, Bartın, Düzce, Kdz. Ereğli ve Gerede’den çok sayıda taraftarın Beşiktaş’ı destekleyeceği öğrenilirken maçlara girişlerin ücretsiz olacağı öğrenildi. Diğer yandan Göztepe taraftarlarının da Bolu’da kalabalık sayıda olması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Erkekler, Türkiye, Kupası’nda, Dörtlü, Final

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