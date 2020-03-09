Final Gibi Maç

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda oynadığı 8 maçta yalnızca 8 puan alabilen son hafta tüm rakiplerinin kaybıyla umutlanan Boluspor 16 haftalık galibiyet hasretine son vererek moral kazanmıştı. Çıkış arayan Boluspor bugün saat 14.00’te Bolu Atatürk Stadı’nda kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor takımını konuk ediyor. Bu kritik maçta 2 takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadele berabere biterse 2 takım da ligde kalma şansını zayıflatacak. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Adanaspor’da kırmızı kart cezalısı Eren Keleş bu maçta da forma giyemeyecek. Zorlu maç öncesi Boluspor 13 iç saha maçının 2’sini kazanırken, 7’sinde berabere kalarak, 4’ünde mağlup oldu. Adanaspor ise dış sahada hiç kazanamayıp, 2 beraberlik alıp, diğer 10 maçı kaybetti. Boluspor tam 16 aydır deplasmanda kazanamıyor. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Boluspor ile Adanaspor arasında ligin ilk yarısında Adana’da oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.