Haber: Semih Baykal

Özel Final Temel Lisesi, Okul Sporları Futsal Genç Erkekler mücadelelerinin son maçında Bolu Atatürk Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Maç öncesinde Final Lisesi’nde hedef kazanarak, Bolu MTAL’in son maçta takılması beklemekti. Maçın ilk yarısında iki takım da iyi savunma yapınca son saniyeye kadar gol olmadı. İlk yarının son saniyesinde gelen golle Final Lisesi soyunma odasına 1-0 önde gitti. 2.yarının 7.dakikasında Final Lisesi farkı 2 yapan golü buldu ve büyük avantaj yakaladı: 2-0. 9.dakikada ise fark 3’e çıktı. 12.dakikada gelen golle BAAL umutlandı: 3-1. Ancak Final Lisesi maçın son dakikasında bulduğu golle maçtan 4-1 galip ayrılarak şampiyon olmak için Bolu MTAL-Mengen Aşçılar MTAL maçını beklemeye başladı. Ancak o maçtan beklenen skor çıkmayınca Final Lisesi mücadeleleri 2.sırada tamamlayan taraf oldu. Bu maçtan sonra oynanması gereken Spor Lisesi-Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi mücadelesi ise her 2 takım da salona çıkmayınca oynanmadı.