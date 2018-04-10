Haber: Esra Öztürk

Çetiner Erdoğan 1.Amatör Play-Off Grubu son haftasında final niteliği taşıyan maçta Karacasu Belediyespor’u 3-1 yenen Göynük Belediyespor ligi şampiyon olarak tamamlandı. Maçtan sonra kırmızı-siyahlılar kupasını düzenlenen törenle aldı. Göynük temsilcisinin galibiyeti şampiyonluk umudunu son maça taşıyan Geredespor’unBelediyespor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyeti önemsiz hale getirdi. Bu sonuçlarla tarihinde ilk kez BAL ligine yükselme şansı yakalayan Göynük Belediyespor Baraj Maçında, BAL 6.Grupta son haftada MKE Kırıkkalespor’udeplasmanda 2-0 yenerek ligde kalan Yeniçağaspor’un rakibi oldu.

Karşılaşma 17 Nisan’da

Yeniçağaspor ile Göynük Belediyespor arasında oynanacak olan mücadele ile ilgili Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Haftasonunda ilimizde oynanacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Final Four maçları nedeniyle güvenlik açısından mücadelenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Daha önce Beşiktaş ile Göztepe arasında yaşanan olaylar nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri Karaçayır Spor Salonu’nda yaklaşık 200 güvenlik görevlisinin yer alacak olması nedeniyle 7 Nisan Salı günü 19.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanmasına kara verildi.