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10 Nisan 2018 Salı
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    • Final tarihi belli oldu

    Bolu’yu Bölgesel Amatör Ligde 2018-2019 sezonunda temsil edecek olan takım Göynük Belediyespor ile Yeniçağaspor arasında oynanacak olan Baraj Maçı 17 Nisan Salı günü oynanacak.

    10 Nisan 2018 Salı 15:55
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    Final tarihi belli oldu
    Haber: Esra Öztürk

    Çetiner Erdoğan 1.Amatör Play-Off Grubu son haftasında final niteliği taşıyan maçta Karacasu Belediyespor’u 3-1 yenen Göynük Belediyespor ligi şampiyon olarak tamamlandı. Maçtan sonra kırmızı-siyahlılar kupasını düzenlenen törenle aldı. Göynük temsilcisinin galibiyeti şampiyonluk umudunu son maça taşıyan Geredespor’unBelediyespor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyeti önemsiz hale getirdi. Bu sonuçlarla tarihinde ilk kez BAL ligine yükselme şansı yakalayan Göynük Belediyespor Baraj Maçında, BAL 6.Grupta son haftada MKE Kırıkkalespor’udeplasmanda 2-0 yenerek ligde kalan Yeniçağaspor’un rakibi oldu.

    Karşılaşma 17 Nisan’da

    Yeniçağaspor ile Göynük Belediyespor arasında oynanacak olan mücadele ile ilgili Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.  Haftasonunda ilimizde oynanacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Final Four maçları nedeniyle güvenlik açısından mücadelenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Daha önce Beşiktaş ile Göztepe arasında yaşanan olaylar nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri Karaçayır Spor Salonu’nda yaklaşık 200 güvenlik görevlisinin yer alacak olması nedeniyle 7 Nisan Salı günü 19.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanmasına kara verildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’yu, Bölgesel, Amatör, Ligde, 2018-2019

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