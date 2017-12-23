Haber: Gönül Olutürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setine Özel Final Lisesi etkili başladı. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Final Lisesi seti 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette de başarılı oyununu sürdüren Final Lisesi seti 25-16 kazanarak setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan Bolu Anadolu Lisesi toparlanarak sete ortak oldu. Başa baş geçen üçüncü seti BAL 17-25 kazanarak setlerde durum 2-1’e geldi. Maçın dördüncü ve son setinde biraz daha etkili olan taraf Final Lisesi oldu. Set boyuncu üstünlüğü elde bırakmayan Final Lisesi seti 25-16 ve maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Final lisesi turnuvayı 3 mağlubiyet 1 galibiyetle tamamladı.

Setler: 1.Set:25-20, 2.Set: 25-16, 3.Set: 17-25, 4.Set: 25-16