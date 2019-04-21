Final yolu Zonguldak’tan geçiyor

Haber: Gönül Olutürk

17 ilden 36 Erkek ve 36 Kız takımının katıldığı organizasyonda, takımlar Adana’daki finaller için raket sallayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesinin masa tenisi yarı finalleri Zonguldak’ta başladı. 20-21 Nisan Tarihleri arasında Zonguldak’la birlikte Balıkesir, Nevşehir ve Şanlıurfa’da başlayan yarı finalle müsabakalarında raket sallayan takımlar, 17-19 Mayıs’ta Adana’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerine gitmek için mücadele edecek. Bu nedenle 2 gün süreyle büyük çekişmelerin yaşanacağı organizasyona Site Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Açılık seremonisiyle startı verilen Yarı final müsabakalarına; Trabzon, Erzurum, Ordu, Rize, Artvin, Tokat, Bayburt, Bolu, Kastamonu, Amasya, Samsun, Bartın, Düzce, Çorum, Samsun, Zonguldak, Bolu olmak üzere 17 ilden 36 Erkek ve 36 Kız takımı katıldı. Müsabakaların sonunda takım halinde ilk 3'e giren takımlar Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.

AÇILIŞ SEREMONİSİ YAPILDI

Açılış seremonisine Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Masa Tenisi İl Temsilcisi Haldun Çakan antrenörler ve takımlar katıldı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “Öncelikle şehrimize gelen bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah müsabakalar kazasız belasız bir şekilde sona ermesini temenni ediyorum. Bizler sizlerin kentimize gelmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. 2 gün boyunca buranın doğal güzelliklerini ve şehrimizi gezme fırsatı bulacaksınız. Final hakkı kazanan sporcuları da şimdiden tebrik ediyorum” dedi.