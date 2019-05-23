Finale Final Yakışır

HABER:Esra Öztürk

Çorum’da oynanan Liseler Arası Hentbol Türkiye finalleri 2 grupta oynanıyor. A Grubu’nda Bolu Özel Final Temel Lisesi, Ankara Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, İstanbul Özel Çamlıca Doğa Anadolu Lisesi ve İzmir Özel Yeni Sistemli Anadolu Lisesi takımları yer alıyor. B Grubu’nda ise İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi, Ankara Özel Zafer Tek Yıldız Lisesi, Eskişehir Spor Lisesi ve Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımları mücadele ediyor. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan mücadelelerin ilk gününde temsilcimiz Özel Final Temel Lisesi, Süper Lig ekibi Göztepe’nin altyapısını oluşturan İzmir Özel Yeni Sistemli Anadolu Lisesi takımını 24-20 yenerek iddiasını gösterdi. Temsilcimizin rakibi geçen sene Türkiye 4.sü olmuştu. 26 Mayıs’ta tamamlanacak olan şampiyonada temsilcimizin hedefi kupayı Bolu’ya getirmek.