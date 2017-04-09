Haber: Ceylan Beykoz

Yarı finalin ilk maçında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 112 Acil ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan AİBÜ finale çıkan ilk takım oldu. Yarı finalin 2.maçında ise İBBDH ile Özel Çağsu takımları karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İBBDH 2.finalist oldu. Turnuvada 3.lük-4.lük mücadelesi 112 Acil ile Özel Çağsu arasında, şampiyonluk maçı ise İBBDH ile AİBÜ arasında oynanacak. Maçlar 12 Nisan Çarşamba günü 18.00’de Karaçayır Sentetik sahada oynanacak. Maçlar sonunda düzenlenecek olan törenle dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.