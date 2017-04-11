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11 Nisan 2017 Salı
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    • Finalin adı belli oldu: AİBÜ – İBBDH

    Hemşirelik Haftası Futbol Turnuvası’nda finale çıkan takımlar haftasonunda oynanan yarı final maçlarından sonra belli oldu. AİBÜ ve İBBDH şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.

    11 Nisan 2017 Salı 13:16
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    Finalin adı belli oldu: AİBÜ – İBBDH

    Haber:  Ceylan Beykoz

    Yarı finalin ilk maçında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 112 Acil ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan AİBÜ finale çıkan ilk takım oldu. Yarı finalin 2.maçında ise İBBDH ile Özel Çağsu takımları karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İBBDH 2.finalist oldu. Turnuvada 3.lük-4.lük mücadelesi 112 Acil ile Özel Çağsu arasında, şampiyonluk maçı ise İBBDH ile AİBÜ arasında oynanacak. Maçlar 12 Nisan Çarşamba günü 18.00’de Karaçayır Sentetik sahada oynanacak. Maçlar sonunda düzenlenecek olan törenle dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.

     

    Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Haftası, Futbol, Turnuvası’nda, Finale

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