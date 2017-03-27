Haber: Esra Öztürk

Haftasonunda BAL Ligi 11.Grup 24.hafta maçında sahasında Akçakocaspor’u 4-0 yenen Geredespor ligde kalmayı garantileyince gelecek sezon için baraj maçı oynamaya hak kazandı. Diğer yandan Amatör Lig Play-Off mücadelesinde bitime 1 hafta kala Bolu Belediyespor’u 3-0 yenen Yeniçağaspor ise şampiyon olarak baraj maçı oynamaya hak kazandı. Yeniçağaspor ve Geredespor önümüzdeki günlerde açıklanacak tarihte Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi kazanan takım Bolu ilini BAL liginde temsil edecek. Kaybeden takım ise önümüzdeki sezon 1.Amatör Ligde mücadele edecek.