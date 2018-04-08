Haber: Esra Öztürk

2017-2018 Türkiye U 16 Şampiyonası Bolu Grup Merkezli 1. Kademe A Grubunun son haftasında KDZ Ereğli Belediye Spor ileBatı Trakya Türk Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Batı Trakya takımı 1-0 kazandı. BatıTrakya takımına galibiyeti getiren golü 14.dakikada Fırat Çoban kaydetti. İlk yarının 45.dakikasında Trakya Türk Spor’da Ali Demirbağ rakibine yaptığı faul sonrası Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibini 1-0 yenen Batı Trakya Türk Spor, finalde Seyrantepe Of Spor’un rakibi olurken, Ereğli Belediyesi ise şampiyonaya veda eden takım oldu.

Stat Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Umut Kılıç, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Mert Elbahadır

KDZ Ereğli Belediye Spor: ** Eren Kurt, ** Emir Özdemir, ** Okan Aksoy, ** Uğur Özcan, ** Erman Çetinkaya, ** Taha Oruç, ** R. Tayyip Ensar Danışmaz, ** Berk Yasin Koç, ** Emir Atalay, ** Emircan Arslan, ** Abidin Uslu

Batı Trakya Türk Spor: ** Mustafa Eren Akkaya, ** Gökmen Depe, ** Gökhan Depe, ** Fırat Çoban, ** Fatih Ömer Akçay, ** Ali Demirbağ, ** Bedirhan Çimen, ** Mustafa Furkan Tuncar, ** Şehmus Yeşilmen, ** Baran Papatya

Gol:14.dk Fırat Çoban (Batı Trakya Türk Spor)

Kırmızı Kart: 45.dk Ali Demirbağ (Batı Trakya Türk Spor)