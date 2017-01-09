Haber: Aysun Beykoz
Boluspor sahaya; Soner, Renato, Necati, Fatih, Umut, Özgür, Murat, Emre, Musa Sinan, Guido Koçer, Rydell Poepon on biriyle çıktı.
Maçtan dakikalar
7' Hızlı gelişen Boluspor atağında Poepon sol kanattan ceza sahası içine girdi. Arka direğe pasında tamamlayan Guido Koçer oldu. 1-0
18' Emre'nin pasında Giresunspor savunmasını az adam ile yakalayan Poepon, topu kalecinin üstünden aşırtarak çalımladı. Topu boş ağlara gönderdi. 2-0
26' Musa Sinan sol kanattan kazandığı top ile ceza sahasına girerek Poepon'a pasını attı. Poepon topu ağlara gönderdi. 3-0. İlk yarı 3-0 sona erdi.
46' İkinci yarıda Soner, Fatih, Umut, Rydell yerini Erdi, Furkan, Hakan ve Yusuf'a bıraktı.
60' Murat Yıldırım çıktı, Kadir Bekmezci oyuna girdi.
68' Kadir Bekmezci'nin ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
70' Guido Koçer yerini Mücahit Özkul'a bıraktı.
72' Musa Sinan yerini Burak Asan'a bıraktı.
74' Renato yerini Mamadou Diarra'ya bıraktı.
84' Yusuf Emre'nin ceza sahası dışından sert şutu direkten oyuna geri döndü. Maç 3-0 sona erdi.
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