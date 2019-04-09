Fırat Çakıroğlu Futbol Turnuvası sona erdi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futbol Turnuvasının final karşılaşmasında Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu karşı karşıya geldi. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül’ün başlattığı maçın normal süresi 3-3 berabere bitti. Penaltı atışlarına uzayan maçı Fen Edebiyat Fakültesi 5-4 kazanarak bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu. Kazanan takıma kupasını Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül verdi. Turnuvada ayrıca 24 golle turnuvanın gol kralı olan Onur Arı’ya da Ülkü Ocakları Başkanvekili tarafından plaket verildi.