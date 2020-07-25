Fırat Gül ile resmen yollar ayrıldı

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin son haftasında deplasmanda Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek ligde kalan Boluspor’da teknik direktör Fırat Gül ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda Başkan Çarıkçı’nın görevi bırakacağını söylemesinin ardından açıklamalarda bulunan Gül ayrılık sinyalleri vermişti. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile karşılıklı anlaşarak Fırat Gül’ün sözleşmesinin sona erdirildiği belirtildi. İşte kulüpten yapılan yazılı açıklama: “Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirildi. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcı antrenörlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

10 kez Boluspor'un başında sahaya çıkan Fırat Gül ile kırmızı beyazlı ekip bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı 3 maçta ise mağlup oldu. Maç başına 1,5 puan ortalaması ile Boluspor'un ligde kalmasında önemli pay sahibi olan Fırat Gül son 10 maçta kurtarıcı oldu.