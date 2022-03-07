Fitness salonu açılıyor!



Haber: C. Kutay Aykan

Tesis ile ilgili Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ve içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ile spor kompleksi barındıran tesisin bir kısmı halkımız tarafından aktif olarak kullanılmaktadır, fakat yüzme havuzu bazı problemlerinden dolayı şimdiye kadar hizmete açılamadı. Fitness salonumuz 07 Mart 2022 tarihinden itibaren erkek ve kadınlara ayrı ayrı günlerde hizmet verecektir.

Pazartesi günleri bakım onarım yapılacağı belirtilirken Salı, Perşembe ve cumartesi günleri kadınlara, çarşamba, cuma ve pazar günleri ise erkeklere hizmet verecektir. Havuzu da en kısa sürede çözüme kavuşturarak hizmete açacağız” ifadelerine yer verildi.