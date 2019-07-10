Fofana Bolu’da Konuştu

Haber: Birol Ertunç

Sarı-kırmızılı takımın Bolu kampımda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fofana önemli mesajlar verdi. Bolu’da devam eden birinci etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Fofana, "Çok iyi çalışıyoruz ve iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sergen hocayla çalışmam bana da bir artı getiriyor. Sadece bir an önce o sisteme uyum sağlamamız gerekecek. Futbolculuk zor bir meslek. Kampta ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Bunun farkında olduğunuz zaman çalışmayı severek yapıyorsunuz. Nitekim bizde böyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Takım ikinci olunca hepimizin dikkatini çekti"

Evkur Yeni Malatyaspor’u daha önce takip ettiğini dile getiren Fofana, "Geçen sezon Malatyaspor’u ikinci sırada gördüğümüzde hepimizin ilgisini çekti. Nasıl başardıklarını merak ettik. Tabi ki takip ediyoruz. Her futbolcu, her takımı sene boyunca takip ediyor. Sadece güzel şeyler duydum" ifadelerini kullandı.