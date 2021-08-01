Formalar beğeni kazandı



Haber: C. Kutay Aykan

Dünyada sayılı spor markalarından olan Diadora ile anlaşan kırmızı beyazlılar, yeni sezonda giyeceği Diadora markalı formaların tanıtımını yaptı. Diadora’nın özel olarak Boluspor için hazırladığı 4 forma, antrenman ve kamp ürünleri taraftarların beğenisini kazandı. Boluspor’un bu sene forma seçimi çubuklu, beyaz, kırmızı ve yeşil oldu.

“Boluspor ile anlaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz”

Bolu’da faaliyet gösteren ve Diadora’nındistribütörü olan Abant Spor mağazası sahibi Ümit Yıldırım, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Boluspor ile anlaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Dünyada birçok spor branşında faaliyet gösteren bir markanın Bolu’nun en büyük değerlerinden biri olan Boluspor markasıyla birleşmesinde bir payım olmasından dolayı çok mutluyum. ” ifadelerine yer verdi.

“Boluspor için en yeni kreasyonlarımızı bu sezon devreye sokacağız”

Diadora Türkiye Distribütörü, Metsspor Yönetim Kurulu Başkanı FazlıhanCarus’ta geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Boluspor ile çalışacakları için mutlu olduklarını kaydetti. Carus; “Boluspor için 4 çeşit formayı tasarladık. Boluspor için en yeni kreasyonlarımızı bu sezon devreye sokacağız” dedi.