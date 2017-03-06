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06 Mart 2017 Pazartesi
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    • Formalite maçı TOFAŞ’ın: 72-49

    TB2L A Grubu son hafta maçında play-offu garantileyen Bolu Belediyespor Boluspor, deplasmanda TOFAŞ Gelişim’e 72-49 mağlup oldu. TOFAŞ Gelişim ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçın 8'ini kazanmış oldu.

    06 Mart 2017 Pazartesi 11:39
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    Formalite maçı TOFAŞ’ın: 72-49

    Haber: Aysun Beykoz

    Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk dakikalar skor anlamında kısır geçerken 5. dakikayı Bursa temsilcisi 6-5 önde geçti. Kalan bölümde Muhsin ve Suat'la etkili olan TOFAŞ Gelişim periyodu 19-13 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Mavi Beyazlılar Yunus ve Burak'ın sayılarıyla 16. dakikada farkı 10'a çıkardı: 29-19. Kalan bölümde Boluspor Enis Bayrak'la 6-0'lık seri bulsa da TOFAŞ Gelişim soyunma odasına 31-25 önde girdi. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Boluspor oldu. Kırmızı Beyazlılar barkının iki üçlüğüyle farkı 4 sayıya kadar indirdi: 37-34. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan TOFAŞ Gelişim 15-1'lik seriyle final periyoduna 52-35 üstünlükle girdi. Dördüncü çeyreğe de 8-0'lık seriyle başlayan Mavi Beyazlılar 33. dakikayı 25 sayı farkla geçti: 60-35. Kalan bölümde TOFAŞ Gelişim 38. dakikada farkı 30'a (71-41) çıkarsa da sahadan 72-49'luk galibiyetle ayrıldı ve üst üste 8'inci toplamda da 14. zaferine ulaştı.

    Play-Off’ta rakip Orman Gençlik

    Bu sonuçla beraber Boluspor Orman Gençlik ile TOFAŞ Gelişim ise play-off ilk turunda Aydın Büyükşehir Belediyesi Efespor'la eşleşti.Mavi Beyazlılarda Suat Cem Usal 16 sayı-6 ribaund-6 asistle galibiyetin mimarlarından olurken, Muhsin Yaşar 13 sayı-11 ribaund, Berkan Durmaz 12 sayı-6 ribaund-2 asistle katkı koydu.

    Anahtar Kelimeler: TB2L, A, Grubu, Son, Hafta

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