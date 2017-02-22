Haber: Ceylan Beykoz

Ümraniyespor maçının 60.dakikasında Kadir Bekmezci’nin yerine oyuna dahil olan Özgür İleri 420 dakika sonra forma giydi. Fuat Çapa’nın oyuna dahil ettiği Özgür maçın bitiş düdüğüne kadar verilen görevi yerine getirdi.