Özgür İleri Ümraniyespor ile oynanan maçta yeniden formasına kavuştu. Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Özgür İleri yerini Andre Santos’a bırakmıştı.
22 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
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Haber: Ceylan Beykoz
Ümraniyespor maçının 60.dakikasında Kadir Bekmezci’nin yerine oyuna dahil olan Özgür İleri 420 dakika sonra forma giydi. Fuat Çapa’nın oyuna dahil ettiği Özgür maçın bitiş düdüğüne kadar verilen görevi yerine getirdi.
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