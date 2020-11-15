Formaya koşuyorlar

Haber: C.Kutay Aykan

Kıyasıya bir rekabet içine giren Yeşil Beyazlılar arasında adeta forma savaşı yaşanıyor. Oyuncuların mücadeleleri objektiflere yansıdı. Bu sezon kariyerinde ilk kez Yeşil Beyazlı formayı Boluspor karşısında giyen ancak 34'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan 16 yaşındaki Kerem Kök geleceğin önemli bir solbeki olmaya aday. Takımın Türk futboluna sunmaya hazırlandığı golcülerden Berat Altındiş te şu ana kadar iki maçta süre aldı. Ankara'da oyuna son dakikada giren 18 yaşındaki krampon Karşıyaka ile oynanan kupa maçında da 28 dakika forma giymişti. Berat Altındiş'in geçen sezon U19 Takımı'nda 22 maçta 8 golü bulunuyor.