Formula 1 yarışlarında 2 Bolulu

Haber: Ceylan Beykoz

9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de düzenlenen Formula 1 İstanbul Grand Prix yarışmaları büyük heyecana sahip oldu. Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen sezonun 14. yarışını ilk sırada bitirdi. İngiliz pilot bu zaferle birlikte üst üste 4. toplamda 7. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bu büyük yarışta Boloff Başkanı Burhan Turan ve Boloff Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Sekmen’de görevlendirildi. Dünyanın en prestijli yarışmasında görev alan Burhan Turan viraj 7’de sektör görevlisi, Mustafa Sekmen’de viraj 15’de sektör görevlisi olarak yarışmada görev aldılar.