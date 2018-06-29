Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Boluspor, Rydell Poeopon’dan boşalan forvet hattını doldurmak bir çok futbolcuyla görüşmeye başladı. Kırmızı Beyazlılar, iddiaya göre Sivas Belediyespor'da forma giyen Sinan Akaydin’i takibe aldı. Boluspor transfer komitesi TFF 2.Lig Kırmızı gurupta Sivas Belediyespor'da forma giyen Sinan Akaydin ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 2019 yılına kadar Sivas BS'la anlaşması bulunan forvet ve sağ kanat oyuncusu oyuncusu Trabzon doğumlu Sinan 1994 doğumlu 24 yaşında.

İşte Sinan'ın Karnesi;

Anavatandaki isim: Sinan Akaydın

Doğum tarihi: 1 Mar 1994

Doğduğu il: Trabzon

yaş: 24

Uyruğu: Türkiye

Mevki: Forvet - Sağ Kanat

Güncel kulüp: Sivas Belediyespor

Takıma katılma tarihi:1 Tem 2017

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2019

PERFORMANS 17/18

Müsabaka Maç Sayı Gol Dakika

Toplam17/18: 33 14 2.267

2.Lig Kırmızı 27 11 1.833

2.Lig Playoff 2 1 180

Türkiye Kupası4 2 25