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Forvete Kubilay Hamlesi

Boluspor, Süper Lig ekibi Malatyaspor’un anlaşmak üzere olduğu Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna katmayı başardı.

Forvete Kubilay Hamlesi

Haber: Volkan Yılmaz

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un daha önce anlaşma sağladığı ve yarın resmî sözleşme imzalayacağı Kubilay Yılmaz’ın transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre 1. Lig ekibi Boluspor, Y. Malatyaspor’un Spartak Trnava’dan kadrosuna kattığı Kubilay Yılmaz’ın transferinde Malatya ekibiyle kiralık olarak anlaşma sağladı. Bu sezon 10 maça çıkan Kubilay 4 gol ile oynadı. Son dakika sürprizi olmazsa Kubilay Yılmaz Poepon’un alternatifi olarak Antalya’daki kampa katılacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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