Forvete Nijeryalı Golcü

Haber: C.Kutay Aykan

İlk yarıda attığı 18 golle forvet bölgesinde beklentilerin altında kalan Boluspor bu devrede verim alamadığı 3'üncü bölge için arayışlarını sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mertan'ın ve Rydell Poepon'un beklenenden uzak bir performans sergilemesi sonucu ekibimizin Nijeryalı golcü oyuncu Haruna Garba ile temasa geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki 1.90 boyundaki oyuncu ile pürüzlerin çözülmesi için yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

Nijeryalı forvet Haruna Garba kariyeri boyunca çıktığı 87 maçta 35 gole imza attı.