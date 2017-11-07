Haber: Esra ÖZTÜRK

Sezon başı transfer olan ve sezon boyunca 9 kez Boluspor’un kalesini koruyan başarılı file bekçisi ilk yarıda birebir porsiyonlardaki başarısı ile rakip takımın forvet oyuncularına gol şansı vermedi. Boluspor’un başarılı kaleci Gökhan Değirmenci kalesinde devleşerek ve kalede güven vererek galibiyete imza atan oyuncular arasında yerini aldı. Ligde son haftalarda arka arkaya alınan kötü sonuçlarla kulübün üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Boluspor dolaşan karabulutlara ve galibiyet hasretine Samsunspor’u sahasında 1-0 yenerek son verdi. Sahadan mutlak galip gelmek isteyen temsilcimiz, kaleci Gökhan’ın başarılı performansı, kalede verdiği güven ve yaptığı önemli kurtarışları ile takımının 3 puana uzanmasındaki en önemli isimlerden biri oldu.