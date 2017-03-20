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20 Mart 2017 Pazartesi
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    • “Forvetsiz 4 gol atabiliyormuşuz”

    TFF 1.Ligin 25.haftasında sahasında Giresunspor’u konuk eden Boluspor sahadan 4-1 galip ayrılırken, Başkan Necip Çarıkçı maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Çarıkçı forvetsiz oynadıklarına dikkat çekerken, “Forvetsiz oynamamıza rağmen 4 gol atabiliyor muşuz” dedi.

    20 Mart 2017 Pazartesi 16:08
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    “Forvetsiz 4 gol atabiliyormuşuz”

    Haber: Esra Öztürk

     

    Giresunspor’u farklı mağlup eden Boluspor’da Başkan Necip Çarıkçı maç sonunda açıklamalarda bulundu. Çarıkçı “Özellikle taraftara teşekkür ediyoruz. Boluspor’un bu zor günlerinde cumartesi günü olmasına rağmen geldiler ve yalnız bırakmadılar. Bugün forvetsiz oynadık ama demek ki forvetsiz oynamamıza rağmen gol atabiliyormuşuz. İki haftadan beri hem Eskişehir hem de Denizlispor maçında oynanan futbol sonrasında bu beklenti vardı. Moral motivasyona ihtiyacımız vardı ve bugünkü sonuçta bizi ümitlendirdi. Andre Santos’ta bugün yıldızlaşarak maça damgasını vurdu. Giresunspor maçı kırılma noktasıydı bunu da aldık moralde bulduk. İnşallah taraftarla beraber ilk 6’yı zorlayacağız” dedi.

    “10 Bin TL Prim Verdim”

     

    Bu maç için ekstra prim verdim. Para konusunda biraz cimriyiz ama bu maç için 5 Bin TL’nin üstüne 5 Bin TL daha ekledik. Takımla toplantı yaptık. Takımımız iyi mücadele etti, futbolcularda inanmış bir hava vardı. Yani maç öncesinde prim verirken bile sevinemediler çünkü maça konsantre olmuş durumdalardı.  Şansa da ihtiyacımız vardı, bugünde şansımız yaver gitti ve inşallah Boluspor bugünden sonra Boluspor daha iyi olacak.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, 25.haftasında, Sahasında, Giresunspor’u

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