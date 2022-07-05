Fransız efsane yıldız Zidane İstanbul'da

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane'in ismi şu sıralar teknik direktölük için PSG ile anılıyor. Ancak Zidane, son olarak haberlere ne kazandığı başarılarla ne de teknik direktörlüğüyle konu oldu. Zinedine Zidane, PSG söylentilerinin arasında İstanbul'a geldi.

Geçen ay 50 yaşına giren Fransız efsanenin gizlice geldiği İstanbul'da iki hafta kaldığı ve saç ektirdiği belirtildi. Haberden sonra futbolseverler, kel olarak bilinen ve ikonikleşen Zidane'ın nasıl bir imaja bürüneceğini merakla bekliyor.

Yine haberde belirtilene göre; Zidane, saç ekiminin duyulmasını istemediği için tüm rezervasyonları menajeri adına yaptırmış. İki hafta boyunca Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kalan Zidane, saçın tutmasını da yine bu otelde bekledi. Real Madrid ve Juventus gibi takımlarda forma giyen yıldız isim, İstanbul'u ise dünyanın önde gelen saç ekim merkezlerinden biri olması nedeniyle tercih etmiş.

Teknik direktörlüğe dönecek mi?

Şu sıralar boşta olan Zidane, teknik direktör olarak geleceği hakkında konuşmuştu. Kapıyı açık tutuyor, ancak ne zaman geri döneceğini bilmiyor. Zidane, "Yine de bir teknik direktör olarak katkıda bulunabilir miyim? Evet, bazı seçenekleri düşünüyorum. Devam etmek istiyorum çünkü hala hayalim var, bu benim tutkum" ifadelerini kullandı