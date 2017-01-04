Haber: Aysun Beykoz

"İLK DEVREDEN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIP..."

"Çalışmalarımıza bugün başladık. Devre arası çok uzun bir süre değil. Ligin başlamasına 12 günlük bir süre var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Devre arasında ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yeni gelecek arkadaşlarımız var. Yeni gelecek arkadaşları bir an önce takıma katabilirsek buradaki süreci en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. İlk yarıdaki özellikle 11-12. haftalardaki çizgimizi ikinci yarıda tekrar devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü son oynadığımız 3-4 haftayı açıkçası beklediğimiz sonuçlarla bitiremedik. Bunun birden fazla nedeni var. Hava şartları, Ziraat Türkiye Kupası, kart cezalıları, sakat oyuncularımız gibi. Yani birçok bahane üretebiliriz ama sonuçta bu üreteceğimiz bahaneler bize bir şey getirmiyor. İlk devreyi iyi bir şekilde analiz ettik. Hem takım olarak, hem birey olarak. İkinci yarı eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. İlk devreden daha iyi bir şekilde hazırlanıp ikinci devreyi daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ İLK 6 İÇERİSİNDE BİTİRMEK"

"Sezon başında başladığımızda kısa vadede ve uzun vadede proje yapmıştık. Ama bu süreçte biz belki de 2 yılda yapacağımız işleri 6 ayda çok iyi gördük. Sezon başında söylediğimiz bizim için hedef ilk 6. Bu ilk 6 içerisinde ligi nerede bitiririz onu zaman gösterecek. Çünkü ekstrem faktörlerde bu sonuca etkili oluyor. Cezalı oyuncular, sakat oyuncular, takımın form grafiği gibi. Biz mümkün olduğu kadar bunu minimalize edip biraz futbol şansıda yanımızda olursa inşallah sezon sonunda belirlemiş olduğumuz ilk 6 içerisinde ligi bitiririz."