Haber: S.Özge Yücel

Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulunan Efe Halil Özaslan ilk olarak kısa süren Boluspor serüveninden bahsetti. Özaslan, "Boluspor dönemim biraz kötü oldu. Her futbolcu oynamak ister ama oynamamak benim adıma üzücüydü. Takıma geç katılmam forma şansımı doğrudan etkiledi. Fuat hocayla frekansımız uyuşmadı" dedi.

Maç eksikliğinin kendisi adına sorun olmadığını belirten 26 yaşındaki savunmacı, "5 aydır futbol oynamamam benim için sorun değil. İdmanlarımı kaçırmadım zaten geçmiş yıllara bakarsanız her sezon 30 maç ortalamasıyla oynadım. Şu anda Süper Lig ve TFF 1. Lig'den teklifler var. En yakın olduğum takım Kayserispor, Sarı-Kırmızılı yönetim ile görüşmem oldu, anlaştık son karar Sergen Yalçın hocanın..." ifadesini kullandı.