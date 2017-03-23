Haber: Aysun Beykoz

TFF 3. Lig 3.grupta mücadele eden 12 Bingölspor, Cevat Macit ile yollarını ayırdıktan sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Beykoz ile anlaştığını sosyal medyadan duyurdu. 12 Bingölspor Bergama Belediyespor yenilgisinden sonra, deneyimli teknik direktör Ali Beykoz ve yardımcısı Bulut Feruhlar ile anlaştığını sosyal medyadan duyurdu. Lig'de 26 puanla 14.sırada yer alan 12 Bingölspor, 27.hafta karşılaşmasına Düzyurtspor deplasmanına çıkacak. Yıllardır Bolu’dan çıkıp başka illerde takım çalıştırarak Bolunun bayrağını gururla temsil eden Teknik Direktör Ali Beykoz sezon sonuna kadar anlaştı. Birçok kulüpten gelen tekliflere karşılık, 12 Bingölspor’u tercih eden Ali Beykoz’a Olay Gündem Gazetesi olarak başarılar diliyoruz.