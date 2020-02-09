Futbol Kar Altında Kaldı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizde hafta sonunda oynanması gereken BAL Ligi, 1.Amatör Lig ve U17 Ligi maçları 3 gün süren yoğun kar yağışı sonrası ileri bir tarihe ertelendi. TFF, Bolu ASKF ve Bolu GSHİM çalışanlarını sahaları maçlara yetiştirebilmek için yoğun çaba harcadı. Zaman zaman iş makineleri zaman zaman ise özverili bireysel çalışmalar yapıldı. Ancak saha zemininin üzerindeki karın üzerine aralıksız kar yağınca çalışmalar karşılığını bulmadı. Bu durum sonrası TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin bir açıklama yayınlayarak, sahalarda ekiplerin hazır olmasına rağmen havaların maçların oynanmasına izin vermediğini, Cumartesi ve Pazar günü Karaçayır’da oynanması gereken Bölgesel Amatör Lig, U17 Ligi ve 1.Amatör Play-Off Grubu maçlarının tamamının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Maçların oynanacağı tarih TFF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından önümüzdeki günlerde açılanacak. İşte ertelenen maçlar:

Göynük Belediyespor-Yunus Emrespor (BAL)

Bolu Belediyespor-Gençlergücü (1.Amatör Play-Off)

Özel İdare Köroğlu-Yeniçağaspor (1.Amatör Play-Off)

Geredespor-Kıbrıscıkspor (1.Amatör Play-Off)

Ç.Aladağspor-Bolu Belediyespor (U17)

Özel İdare Köroğlu-Kıbrıscıkspor (U17)