Futbol Liglerinde Heyecan Sona Erdi

Haber: Volkan Yılmaz

Bir üst lige yükselme başarısı gösteren son ekip Fatih Karagümrük oldu. İstanbul temsilcisi, dün Ankara'da oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu 6-5 üstünlük sağlayıp, Süper Lig'de yer alma hakkı kazandı.

- Kovid-19 nedeniyle liglerden düşme kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, oy birliğiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmamasına karar verdi. Buna göre Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de ise Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor, bir alt lige düşmeleri gerekmesine karşın gelecek yıl da aynı kulvarda yer alacak. Matematiksel olarak ligde kalma ihtimali bulunmadıkları için düşürülen TFF 2. Lig'de Şanlıurfaspor ile Kardemir Karabükspor'a, TFF 3. Lig'de de Tokatspor ile Manisaspor'a gelecek sezon aynı ligde mücadele etme hakkı verildi. Bölgesel Amatör Lig'de gruplarında birinci olan 11 ekibin yanı sıra en fazla puana sahip 9 takım da TFF 3. Lig'e çıkarıldı. Alınan kararların ardından, 2020-2021 sezonunda Süper Lig 21, TFF 1. Lig 18, TFF 2. Lig iki grupta 39 ve TFF 3. Lig de 4 grupta 67 ekiple oynanacak.

- Bir üst ligi yükselenler

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'in yeni ekipleri, Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük oldu. Yılport Samsunspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e, Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor da TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkan 20 takım ise şöyle:

Mardin Büyükşehir Başakspor, Kahta 02 Spor, Arhavispor, Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kestelspor, Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Yalovaspor, Arnavutköy Belediyespor, Siirt İl Özel İdaresi, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954.

- 65 ilden 145 takım

Gelecek sezon 65 ilden 145 takımın yer alacağı profesyonel liglerde İstanbul'u 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 25 ekip temsil edecek. Ankara'dan 10, İzmir'den ise 7 takımın bulunacağı profesyonel liglerde Antalya ve Manisa'dan beşer, Adana, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'dan dörder, Hatay ve Muğla'dan ise üçer takım mücadele verecek.